Найвідоміша українська порноактриса покинула Україну, через абсурдність національного законодавства

Українська акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, відома за псевдонімом Джозефіна Джексон, заявила, що виїхала з країни через кримінальне переслідування жінок, які створюють еротичний та порнографічний контент.

Про це вона розповіла на платформі X, пише Громадське.

Спершу Сенюк висміяла коментаторів, які припускали, що правоохоронці не притягають її до відповідальності, бо вона «платить гроші СБУ» чи «працює на державу». А далі зізналися, що не живе в Україні.

«Я, коли побачила, який трешак почав робитись із тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але “заплатила СБУ” — звучить куди смішніше», — написала Сенюк.

За її словами, через виїзд за кордон вона не може «стабільно підтримувати хлопців» із реабілітаційного центру «Титанові».

«Я є амбасадором [центру] і відчуваю певну відповідальність у тому плані, що моя присутність важлива там», — пояснила порноакторка.

Нагадаємо, у вересні районний суд у Сумській області присудив жінці 17 тисяч гривень штрафу та постановив конфіскувати її телефон за те, що вона надіслала порнографічне фото в особистому повідомленні через Telegram.

Такий випадок не є унікальним. У квітні на Тернопільщині місцеву жительку засудили за пересилання відео та фото порнографії своєму кумові. Суд призначив обвинуваченій однорічне умовне покарання.

Більше про Джозефіну Джексон

30-річна порноакторка народилась у Золочеві на Львівщині. Навчалася у Львівському торговельно-економічному університеті. Спершу була еротичною моделлю. У порноіндустрію прийшла у 23 роки, потрапивши на кастинг французького порнорежисера П’єра Вудмана. Її двічі номінували на премію журналу AVN Awards.

У лютому 2024 року вона долучилася до проєкту з реабілітації поранених військових, а в травні того самого року стала спікеркою на «Платформі можливостей» від Переяславського університету імені Григорія Сковороди.

Що з декриміналізацією порно в Україні?

У грудні 2024 року правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав для ухвалення в першому читанні доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно. Згідно із документом, кримінальну відповідальність пропонують залишити виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми та розповсюдження серед дітей.

Окрім того, кримінальними злочинами залишаються сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми.

Народні депутати наголошували, що не йдеться про «легалізацію порно», оскільки порнографія вже легалізована і державний бюджет України отримує «мільйони податків» із платформи OnlyFans .

Винесення цього документу на розгляд до зали парламенту очікувалося на початку 2025 року.