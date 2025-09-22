Минулої доби ГУР знищило в Криму 2 ворожих літаки-амфібії та вертоліт

У неділю 21 вересня, під час атаки на тимчасово окупований Крим, військові спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Примари» уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».

Про це повідомили в ГУР, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Розвідники повідомляють, що це ураження Бе-12 є першим в історії.

Ці літаки-амфібії оснащено дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

Крім того, під час атаки на Крим «Примари» також уразили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Бе-12 — це радянський літак-амфібія, здатний сідати як на воду, так і на звичайний аеродром. Через характерний силует він отримав назву «Чайка».

Літак належить до протичовнових і патрульних, але також може виконувати пошуково-рятувальні та транспортні завдання.