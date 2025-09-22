На Франківщині відбулася 30-та Міжнародна ювілейна Проща вервиці у Погоні

На тридцятій Міжнародній ювілейній Прощі вервиці у Погоні молилися за мир в Україні, Захисників і Захисниць, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Минулими вихідними 20-21 вересня духовно-паломницький центр Матері Божої у Погоні, що у Тисменицькій територіальній громаді, приймав прочан на XXX Ювілейній Міжнародній Прощі вервиці. Цьогоріч паломництво проходило у молитві за мир в Україні, припинення війни та за всіх українських Захисників і Захисниць.

«Разом з Богом боремося за незалежність та суверенітет нашої України. І наші Герої щодня готуються в бій та одягають форму із захисною Вервецею, священнослужителі, капелани підтримують військових та разом з ними захищають нашу країну у лавах Збройних Сил. Будемо просити Божої ласки для наших військових, ветеранів, які втратили здоров’я, захищаючи нас і зараз на Прикарпатті проходять реабілітацію. Молимося за сім’ї Героїв, які не дочекалися своїх рідних з фронту, втратили ту необхідну опіку та турботу. Молимося і допомагаємо тим, які евакуювалися на Івано-Франківщину з окупованих територій. Дякую усім релігійним спільнотам, які відкрили двері храмів для потребуючих: хоспіси, притулки. Та передусім подяка за те, що відкрили для них свої серця, – зазначила Людмила Сірко заступниця керівника ОВА. – Одинадцять років війна забирає життя українців, Захисників та Захисниць, наших патріотів. І сьогодні, як ніколи, всі наші думки і прагнення направлені на перемогу. Вся наша сила не тільки в єдності, але й у вірі у правду, в надії на Боже милосердя, опіку та любов до української землі».

На прощу прибули сотні вірян із Прикарпаття, різних областей України та європейських країн. Урочисту Божественну Літургію, що відбулася сьогодні, очолив Владика Василь Тучапець, Екзарх Харківський у співслужінні з ігуменом монастиря Успіння Матері Божої о. Терентієм Цапчуком (ЧСВВ) та духовенством УГКЦ.

Щороку програма Міжнародної прощі передбачає різноманітні духовні заходи. Цьогоріч молитовне дійство розпочалося у суботу із винесення Погінської ікони Матері Божої. Віряни спільно молилися на вервиці та пройшли стежками Хресної дороги. Упродовж двох днів учасники духовного заходу, окрім особистих подяк і прохань, спільно моляться за мир та єдність українського народу, за наших військових та якнайшвидшу перемогу України.

Додамо, що правопорядок на Прощі забезпечували працівники поліції. Також чергували медики, працівники ДСНС та добровольці ДПК с. Липівка.