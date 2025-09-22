ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів благодійний ярмарок і передав допомогу для прифронтової лікарні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів благодійний ярмарок і передав допомогу для прифронтової лікарні

Автор: Ігор Василик
22/09/2025 09:13
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття продовжує підтримувати наших захисників. Нещодавно команда організувала благодійний ярмарок, де спільними зусиллями вдалося зібрати кошти на потреби Збройних Сил України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Крім того, завдяки допомозі небайдужих людей штаб закупив і передав пральну машину для однієї з прифронтових лікарень. Там щодня рятують життя військових і цивільних, тому така побутова техніка допоможе медперсоналу працювати в більш гідних умовах.

«Ми переконані, що допомога має бути системною – від збору коштів до конкретних передач на фронт і в медзаклади. Дякуємо кожному, хто долучається – разом ми робимо важливу справу», – зазначили в штабі.

Волонтери закликають усіх охочих продовжувати підтримувати ЗСУ та тих, хто наближає перемогу.

Волонтери під банером Українська команда на заході

СХОЖІ НОВИНИ