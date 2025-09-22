Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів благодійний ярмарок і передав допомогу для прифронтової лікарні

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття продовжує підтримувати наших захисників. Нещодавно команда організувала благодійний ярмарок, де спільними зусиллями вдалося зібрати кошти на потреби Збройних Сил України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Крім того, завдяки допомозі небайдужих людей штаб закупив і передав пральну машину для однієї з прифронтових лікарень. Там щодня рятують життя військових і цивільних, тому така побутова техніка допоможе медперсоналу працювати в більш гідних умовах.

«Ми переконані, що допомога має бути системною – від збору коштів до конкретних передач на фронт і в медзаклади. Дякуємо кожному, хто долучається – разом ми робимо важливу справу», – зазначили в штабі.

Волонтери закликають усіх охочих продовжувати підтримувати ЗСУ та тих, хто наближає перемогу.