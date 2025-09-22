Погода на Івано-Франківщині 22 вересня

22 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до 27⁰ тепла.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 25-27° тепла. По області вдень — 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — 20-25° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-11 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. у тумані — 600-900 метрів.