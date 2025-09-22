ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську встановлюють сучасні засоби обмеження швидкості
У Франківську встановлюють сучасні засоби обмеження швидкості

Автор: Олег Мамчур
22/09/2025 09:48
На вулиці Сухомлинського в Івано-Франківську працівники комунального підприємства “Муніципальна дорожня компанія” розробили нову схему організації руху — встановлюють сучасні уповільнювачі руху, аби зробити пішохідні переходи безпечнішими.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.

Аналогічні роботи проведуть й вулиці Гетьмана Дорошенка, де розташовані ліцей № 2, ліцей імені В’ячеслава Чорновола, Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки, а також гуртожитки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Щоб зробити цю частину міста безпечнішою для школярів, студентів та пішоходів, комунальники планують встановити “берлінські подушки” та делініатори зі світловідбивачами. Це — сучасні елементи, які допомагають уповільнити рух транспорту й зменшити ризики аварій.

Крім того, у планах департаменту — встановлення світлофорів на перехрестях вулиць Дорошенка — Мазепи та Дорошенка — Довженка.

“Безпека переходів поряд зі школами — наш пріоритет. У багатьох європейських містах такі місця роблять особливо помітними. Ми рухаємося в цьому ж напрямі й у бюджеті наступного року обов’язково будемо просити фінансування для облаштування безпечних переходів поблизу освітніх закладів”, — написав Смушак.

