У Франківську встановлюють сучасні засоби обмеження швидкості

На вулиці Сухомлинського в Івано-Франківську працівники комунального підприємства “Муніципальна дорожня компанія” розробили нову схему організації руху — встановлюють сучасні уповільнювачі руху, аби зробити пішохідні переходи безпечнішими.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.

Аналогічні роботи проведуть й вулиці Гетьмана Дорошенка, де розташовані ліцей № 2, ліцей імені В’ячеслава Чорновола, Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки, а також гуртожитки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Щоб зробити цю частину міста безпечнішою для школярів, студентів та пішоходів, комунальники планують встановити “берлінські подушки” та делініатори зі світловідбивачами. Це — сучасні елементи, які допомагають уповільнити рух транспорту й зменшити ризики аварій.

Крім того, у планах департаменту — встановлення світлофорів на перехрестях вулиць Дорошенка — Мазепи та Дорошенка — Довженка.