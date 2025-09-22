Перша ліга: “Прикарпаття-Благо” прийматиме “Ниву”

Два заключні поєдинки сьомого туру VBET Першої ліги відбудуться в понеділок. 22 вересня на стадіоні “Рух” відбудеться принципове протистояння команд з Івано-Франківська і Тернополя: “Прикарпаття-Благо” прийматиме “Ниву”.

В останньому турі чемпіонату івано-франківці врятувалися від поразки в Ужгороді, зігравши внічию з “Металістом” (2:2). Таким чином, “зелено-жовті” перервали свою невтішну серію з чотирьох поспіль поразок, а на домашній арені прикарпатці поки ще очок не набирали.

Втім, західно-українські дербі географічних сусідів завжди виходять принциповими. “Нива” випереджає прикарпатців на 4 очки: в активі тернополян три перемоги і дві нічиї при одній поразці, а у четвер підопічні Юрія Вірта вдома здолали “Полтаву” (3:0) і вийшли до 1/8 фіналу Кубка України.

У новітній історії протистоянь команди зустрічалися вже 13 разів, і тут статистика на боці господарів: 7 перемог, 2 нічиї, 4 поразки.

У сезоні 2017/18 івано-франківці двічі були сильнішими на виїзді – у Кубку України (2:0) і в чемпіонаті Другої ліги (1:0), де згодом розійшлися миром 3:3. Після чого “Прикарпаття” перемогло вдома – 2:0.



Вже у Першій лізі сезону 2020/21 суперники обмінялися домашніми перемогами 2:1, зігравши на нейтральних полях у Калуші та Львові.

У вересні 2021-го прикарпатці перемогли на виїзді 2:0, а за рік на першому етапі географічні сусіди знову по-черзі виграли вдома – 1:0 в Івано-Франківську та 4:0 у Тернополі.

У сезоні 2023/24 тернополяни здобули мінімальну домашню звитягу (1:0), а поєдинок на стадіоні “Рух” вперше завершився без забитих м’ячів – 0:0.

Минулого сезону у групі “А” суперники знову перемагали на домашніх аренах – 3:0 за “Прикарпаттям” і 2:1 за “Нивою”.