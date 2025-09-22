На Івано-Франківщині стрімко зростає захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19

За період з 21 по 38 тиждень (міжепідемічний період) на ГРВІ, грип та COVID-19 в області захворіло 44570 осіб, із них 23426 осіб діти 0-17 років (52,6%).

Про це повідомив директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук.

Впродовж минулого тижня в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 5913 осіб проти 4867 осіб за 37 тиждень, ріст захворюваності на 21,5%. У тому числі на COVID-19 захворіло 325 осіб.

Захворюваність серед дітей 0-17 років становить 3504 проти 2774 за 37 тиждень, ріст на 26,3, що становить 59,3% від загальної захворюваності. Серед дорослого населення відмічається ріст на 15,1%.

За вказаний період госпіталізували 219 осіб, серед яких 101 дитина 0-17 років проти 264, що становить 46,1%. З них з COVID-19 госпіталізували 182 особи, у тому числі 69 дітей (25,0%).