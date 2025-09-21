ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У наслідок ДТП автомобіль влетів у придорожній магазин між Надвірною та Богородчанами
Диван на коліщатках в темній вітальні

У наслідок ДТП автомобіль влетів у придорожній магазин між Надвірною та Богородчанами ФОТО

Автор: Ігор Василик
21/09/2025 20:24
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу 20 вересня близько 16:30 години у селі Гвізд Надвірнянського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

За попередньою інформацією, зіткнулися «Volkswagen Touareg» та вантажівка «Mercedes». Від удару позашляховик відкинуло у приміщення місцевого магазину.

ДТП на дорозі з поліцією і машинами

Унаслідок аварії 34-річний водій «Volkswagen» отримав тяжкі травми й був госпіталізований.

Наразі на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини карколомної аварії.

Вантажівка на дорозі з конусами безпеки.

