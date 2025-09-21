У наслідок ДТП автомобіль влетів у придорожній магазин між Надвірною та Богородчанами ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу 20 вересня близько 16:30 години у селі Гвізд Надвірнянського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За попередньою інформацією, зіткнулися «Volkswagen Touareg» та вантажівка «Mercedes». Від удару позашляховик відкинуло у приміщення місцевого магазину.

Унаслідок аварії 34-річний водій «Volkswagen» отримав тяжкі травми й був госпіталізований.

Наразі на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини карколомної аварії.