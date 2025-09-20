В бою загинув розвідник з Івано-Франківська Тарас Шпук

У бою із окупантами загинув відважний воїн та громадський активіст з Івано-Франківська Тарас Шпук.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Тарас Шпук боронив Українську землю ще з часів АТО

ПОлеглий герой служив у лавах 131-го окремого розвідувального батальйону, повідомляє ПІК.

“У боротьбі за свободу та незалежність України загинув наш друг — Тарас Шпук. Він був людиною честі, відданості та великої любові до своєї землі. Його шлях — це приклад мужності й жертовності заради майбутнього нашої країни. Світла пам’ять тобі, друже“, — написав Андрій Боднарчук.

Що відомо про Героя

З перших днів повномасштабного вторгнення Тарас став на захист країни.

Він був не лише вояком, а й активним учасником спортивного та громадського життя Івано-Франківська. Його пам’ятають як добру, щиру людину, завжди готову підтримати, допомогти, повести за собою.

Його бойовий побратим, відомий франківський спортсмен та активіст Адріан Волгін, поділився глибоким особистим спогадом:

“Тарас був добрий. По-справжньому. І навіть по-дитячому щирий, іноді аж до наївності. Але саме такі люди і є найбільш справжні. Найбільш світлі. Його доброти вистачало на всіх”.

Прощання та деталі поховання будуть оприлюднені згодом на сторінці загиблого воїна.

Інформацію про смерть героя підтвердив також і керівник “Бандерівського схрону” Ігор Чернецький.

UPD. Друзі. Прошу! Не пишіть в особисті! Вся інформація не раніше вівторка! Для родини ми відкрили банку!

Прощавай братику Тарасику Тарас Шпук…

Ти зробив більше для нашої перемоги ніж деякі батальйони…

Ще один зі старої гвардії!

Честь тобі!

Вся інформація про поховання буде не раніше вівторка…

родині Шпука

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/54NS3wcL4U

Номер картки банки

4441 1111 2639 6690