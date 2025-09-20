У Галицькому НПП відкрили нову туристичну стежку до Білої скали ФОТОРЕПОРТАЖ

У Галицькому НПП відкрили еколого-пізнавальну стежку “До Білої скали. Шляхом незламних” з відпочинковими зонами та оглядовими майданчиками.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Галицький національний природний парк.

У Галицькому національному природному парку урочисто відкрили нову еколого-пізнавальну стежку “До Білої скали. Шляхом незламних”. Подія була присвячена до Дня працівника лісу.

Перше тестування маршруту провів увесь колектив парку під керівництвом науковців Романа Мандзюка, Олександри Бучко та керівництва установи.

Нова стежка пролягає через діброви та бучини і повністю обладнана для комфортного відпочинку відвідувачів. Вздовж маршруту встановлені відпочинкові зони, інформаційні стенди та фотозони.

Особливістю стежки стали наочні приклади динаміки яроутворення у лісовій екосистемі. Туристи зможуть перейти один з рукавів яру широким мостиком, відпочити на барвінковій галявині та познайомитися з місцями бойової історії ОУН-УПА у Галицьких лісах.

З оглядового майданчика відвідувачі можуть насолодитися краєвидами на діброви та долини річок Лукви і Лімниці. Стежка розрахована на туристів різного рівня підготовки та є зручною для кожного.