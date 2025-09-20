9 жовтня День Івано-Франківської ОТГ – громада отримала новий статут

Майже півсотні учасників громадських слухань підтримали оновлений статут міської територіальної громади, але всі поправки громадських організацій щодо обов’язкових слухань у неробочий час та справедливого розподілу коштів були відхилені.

Про це пише Галка з громадських слухань.

У залі засідань Івано-Франківської міської ради відбулися громадські слухання щодо нового проєкту статуту територіальної громади, який об’єднує місто та 18 приєднаних сіл. Документ розроблявся впродовж пів року спеціальною робочою групою за участі громадськості.

Секретар міської ради Віктор Синишин пояснив необхідність оновлення:

“У зв’язку з тим, що відбулися зміни в законодавстві, нам необхідно привести статут у відповідність до чинного законодавства. До підготовки нової редакції було залучено велику кількість працівників профільних департаментів та інститути громадянського суспільства.”

Керівник секретаріату міської ради Станіслав Козлов детально презентував структуру документа:

“Статут складається з дев’яти розділів та чотирьох додаткових положень: про загальні збори жителів, місцеві ініціативи, громадські слухання та громадське оцінювання діяльності органів влади.”

Документ встановлює 9 жовтня Днем міської територіальної громади – дату підписання першого документа про приєднання двох сіл до Івано-Франківська. Також статут визначає почесні відзнаки громади та вісім основних форм участі жителів у місцевому самоврядуванні, включаючи місцевий референдум, загальні збори, місцеві ініціативи та громадські слухання.

П’ять громадських організацій представили консолідовану позицію щодо громадських слухань. Богдан Козак від їхнього імені наголосив:

“Громадські слухання призначаються на неробочий день або неробочий час, бо останнім часом вони проводилися о 10:00 ранку, що унеможливлювало участь працюючих людей.”

Громадськість вимагала обов’язкового сповіщення про слухання не пізніше семи календарних днів, розміщення інформації на офіційних сайтах та комунальних медіа. Також пропонувалося обов’язково проводити громадські слухання перед прийняттям бюджету, містобудівних рішень та стратегічних документів.

Козак підкреслив, що в діючому статуті була норма про проведення слухань у неробочий час, але в новому проєкті її “чомусь опустили”. Він також звернув увагу на необхідність попереджати учасників про те, що потрібно мати з собою паспорти та довідки про реєстрацію.

Староста села Хриплин Роман Соколик підняв питання фінансової справедливості:

“Хриплинська громада є бюджетонаповнюючою, тому в статуті має бути механізм справедливого розподілу коштів з урахуванням внесків від кожної території.”

Він запропонував додати положення про розподіл бюджетних коштів з урахуванням податкових надходжень від кожного населеного пункту, підкресливши:

“Ті громади, які не мають надходжень від підприємств, теж повинні отримувати кошти, бо їхні люди працюють і сплачують податки.”

Представник Народної Ради Прикарпаття Любомир Волосянко запропонував кардинальну зміну 16 статті:

“Рішення загальних зборів мешканців з екологічних, земельних питань та щодо великих промислових об’єктів повинні бути обов’язковими до виконання, а не лише до розгляду міською радою, бо по Конституції народ є джерелом влади.”

На це представники міської ради відповіли, що закон передбачає лише врахування пропозицій громадських зборів, оскільки відповідальність за рішення несе міська рада, а не збори жителів.

Під час голосування жодна з запропонованих громадськістю поправок не набрала необхідної підтримки:

Пропозицію старости Хриплина про механізм розподілу коштів підтримали 12 учасників проти 14

Альтернативну версію підтримали лише 9 проти 9, при 26 утриманих

Пропозицію Волосянка про обов’язковість рішень зборів підтримали лише 4 учасники проти 14, при 29 утриманих

Пропозиції Козака щодо громадських слухань у неробочий час підтримали лише 2 учасники проти 3, при 47 утриманих

Натомість проєкт статуту в цілому отримав підтримку: 47 голосів “за” при 2 “проти” та 4 утриманих серед 52 зареєстрованих учасників.

Як зазначив модератор Юрій Стефанчук, Івано-Франківськ став першою територіальною громадою області, яка підійшла до оновлення статуту “з усією відповідальністю, враховуючи закон від 8 січня 2025 року.”