Готується ще один обмін 1000 військовополонених – Зеленський

Володимир Зеленський анонсував повернення близько тисячі українських військовополонених з російської неволі найближчим часом. Секретар РНБО Рустем Умєров обговорив із російською стороною новий обмін полоненими.

Новий обмін полоненими може відбутися незабаром

Володимир Зеленський заявив, що між делегаціями України та Росії є двосторонні контакти. Передусім, з питань обміну полоненими.

Під час зустрічі із журналістами 19 вересня глава держави повідомив гарну звістку. Скоро до України з російської неволі повернеться ще тисяча громадян, передає 24 Канал.

Що відомо про новий обмін?

За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров мав розмову із очільником російської переговорної групи Володимиром Мединський. Вони, каже політик, перебувають в контакті. Чиновники обговорили новий обмін полоненими.

Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками,

– пояснив Зеленський.

Окремо президент прокоментував, що зустрічі делегацій Росії та України в контексті завершення війни не мають сенсу. Кожна зі сторін стоїть на своїх позиціях.

Нагадаємо, що раніше у ГУР теж анонсували нові обміни полоненими. У межах стамбульських домовленостей має відбутися обмін важкопоранених бійців.

