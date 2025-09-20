В Долинській громаді зняли заборони на проведення дискотек – там збиратимуть гроші на ЗСУ

У Долинській територіальній громаді клуби проводитимуть дискотеки, під час яких збирають кошти на потреби військових.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Долинської громади Івана Диріва.
Результати роботи наших закладів культури:
- БК с. Рахиня – 1600 грн на автомобіль для воїна з села.
- Клуб с. Слобода Долинська – 4740 грн, з них: 4000 грн – на подарунок та організацію зустрічі військовополоненого;
- “Бойківське подвір’я”- 2260 грн + дискотек: ще 3000 грн на пікап та дрони;
- Клуб с. Гошів – 13 250 грн, з них: 5000 грн – на закупівлю грілок, 4500 грн – на овочі для сушіння борщів, 3700 грн – на ліки для військових;
- БК с. Надіїв – 5000 грн на матеріали для плетіння сіток;
- Клуб с. Якубів – 2500 грн передано волонтеру з села Любові Зелінській;
- БК с. Велика Тур’я – 2400 грн на металеву сітку для 45 бригади;
- Клуб с. Грабів – 9480 грн, з них: 1200 + 3080 грн передано місцевому волонтеру, 1500 грн на продукти, 700 грн на сигарети для воїна, 3000 грн на тканину для маскувальних сіток.
“У час війни ставлення до розваг може бути різним, але такий підхід показує, що молодь не лише відпочиває, а й робить свій внесок у перемогу”, – йдеться у дописі.