На благодійному аукціоні у Франківську зібрали понад півмільйона гривень на розбудову центру реабілітації військовослужбовців 50 полку НГУ

У п’ятницю 19 вересня в Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон для збору коштів на розбудову центру реабілітації військовослужбовців 50 полку НГУ. Учасники змагалися за унікальні лоти – від шаблі олімпійської чемпіонки Ольги Харлан до крила збитого “шахеда”. Найдорожчим лотом стала срібна монета за 51 тисячу гривень.

Про це пише сайт Галка.

В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на підтримку 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Захід зібрав 560 тисяч гривень для розбудови центру реабілітації та відновлення військовослужбовців.

Повний список лотів та їх вартість:

Срібна монета “Видатні гетьмани України” – 51 тис. грн

Прапор полку з підписом Олександра Усика – 50 тис. грн

Шабля Ольги Харлан – 40 тис. грн

Прапор з підписами 50 полку – 40 тис. грн

Бартка з підписом Олексія Гнатковського – 35 тис. грн

Дошка з шевронами 50 полку – 31 тис. грн

Дрон, який відслужив на передовій понад 200 годин на Харківському напрямку – 30 тис. грн

Дрон-розвідник – 22 тис. грн

Футболка капітана “Шахтаря” Миколи Матвієнка – 21 тис. грн

Годинник з гільз – 18 тис. грн

Вишиванка Юлії Кочмар – 16 тис. грн

Вино з Канади – 15 тис. грн

Колекційне французьке вино 2018 року (1000 пляшок виготовлено) – 15 тис. грн

Розмальоване крило збитого “шахеда” – 11 тис. грн

Прапор на стійці – 10 тис. грн

Календар з підписом Гутцайт – 10 тис. грн

Спортивна футболка Олега Верняєва, чемпіона Олімпіади 2016 – 10 тис. грн

Картина Євгенії Базелюк – 10 тис. грн

Картина – 10 тис. грн

Фото з Суджі та коїн – 10 тис. грн

Дизайнерський одяг “Кровля” (сорочка, спідниця, чокер) – 6 тис. грн

Костюм Анжеліки Терлюк – 5 тис. грн

Коїн – 20 тис. грн

Командир 50 полку Вадим Ліневський наголосив на важливості підтримки бійців:

“50-й полк – це велика сім’я. Ми постійно спілкуємося з рідними загиблих героїв, не забуваємо ветеранів. Двері 50-го полку завжди відкриті для всіх, для відновлення, реабілітації в будь-який час, дня і ночі”.

Він також розповів про поточну службу підрозділу:

“50-й полк і на сьогодні продовжуємо виконувати бойові завдання, дуже на важких напрямках – Торецький, Покровський напрямки. Хлопці молодці, тішуся ними, тішуся їхніми успіхами”.

Військовослужбовець з позивним “Француз” Михайло Волчак, доброволець з лютого 2022 року, поділився досвідом поранень і лікування:

“Побувавши після поранення в лікарнях, я розумію, що великий наплив хлопців у Дніпропетровську, у Харкові, і лікарі не встигають насправді надавати якісну допомогу. Такі центри зможуть допомогти нашим хлопцям відновлюватись, ставити на ноги”.

Він подякував за підтримку цивільних:

“Важлива нам ваша підтримка, ваша любов і розуміння того, що ми там і нам тяжко”.

Фізичний терапевт Олександр Цибенко розповів про майбутній реабілітаційний центр: