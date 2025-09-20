На Прикарпатті безкоштовно проводять операції із заміни кришталика ока

У лікарнях Прикарпаття пацієнти з катарактою можуть безоплатно отримати послуги зі встановлення штучного кришталика та стаціонарну офтальмологічну допомогу, яка входить до програми державних медичних гарантій.

У медзакладах Івано-Франківської області пацієнти можуть безоплатно скористатися послугою імплантації штучного кришталика. Це хірургічне втручання застосовують у тих випадках, коли катаракта значно погіршує зір та впливає на якість життя.

Директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук пояснила, що така операція дозволяє відновити зір при катаракті та інших захворюваннях, пишуть Версії.

«Протезування кришталиків — це мікрохірургічна операція, під час якої уражений кришталик видаляється і замінюється на штучну інтраокулярну лінзу. Це дає можливість коригувати короткозорість, далекозорість та астигматизм».

За її словами, усі витрати на лікування компенсує Національна служба здоров’я України.

«Пацієнт не має оплачувати жодного етапу лікування. До гарантованого пакета входять консультація офтальмолога, діагностика, сама операція, імплантація кришталика та післяопераційне спостереження», — зазначила Бойчук.

У яких медзакладах Івано-Франківщини безкоштовно проводять операції із заміни кришталика ока

В області визначено перелік закладів, де доступна послуга:

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня (м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91);

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради (м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 114);

Івано-Франківський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни (с. Клузів, вул. Медична, 3, поруч з обласним центром);

Калуська центральна районна лікарня (м. Калуш, вул. Медична, 6);

Долинська багатопрофільна лікарня (м. Долина, вул. Обліски, 103);

Косівська центральна районна лікарня (м. Косів, вул. Незалежності, 97);

Богородчанська центральна районна лікарня (смт Богородчани, вул. Шевченка, 38).

«Ці заклади забезпечені сучасним обладнанням, медичними виробами, витратними матеріалами та лікарськими засобами. Їхню наявність щомісяця моніторить НСЗУ», — наголосила директорка департаменту.

Лікування за Програмою медичних гарантій передбачає повний комплекс медичної допомоги. До нього входить консультація офтальмолога, проведення діагностики перед операцією, сама операція із видалення катаракти, імплантація штучного кришталика разом із безоплатним імплантом та післяопераційне спостереження. Вартість такої медичної допомоги становить від 28 441 гривні, проте пацієнти її не сплачують.

«Кожен громадянин, незалежно від місця проживання чи соціального статусу, має гарантоване право отримати цю послугу у рівному обсязі», — підкреслила Бойчук.

Щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. Далі пацієнт обирає заклад, що має договір із НСЗУ, і в ньому проходить усі етапи лікування.

У випадках, коли від пацієнтів вимагають оплату за послугу, яка має бути безкоштовною, Міністерство охорони здоров’я закликає повідомляти про такі випадки. Для цього можна звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або телефонувати на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201.

«З липня по сьогодні в області послугою заміни кришталика вже скористалися 40 пацієнтів», — повідомила Олександра Бойчук.

Катаракта: як розпізнати захворювання

Катаракта є одним з найпоширеніших офтальмологічних захворювань у світі. Вона поступово знижує якість життя пацієнта, обмежуючи його здатність бачити чітко й орієнтуватися у просторі. Єдиним ефективним методом лікування катаракти є заміна кришталика на штучний імплант.

На ранніх стадіях хвороба може протікати майже непомітно, проте з часом симптоми стають очевидними. Серед них — затуманене або розмите зображення, що посилюється з прогресуванням хвороби. Багато пацієнтів відзначають підвищену чутливість до яскравого світла, труднощі з нічним баченням та появу ореолів навколо джерел світла.

Характерним симптомом є також поступове «пожовтіння» кольорів, коли світ здається тьмянішим. У деяких випадках виникає двоїння в очах через розсіювання світла всередині помутнілого кришталика. Ще однією ознакою є необхідність частої заміни окулярів або лінз, адже вони перестають допомагати.

Фахівці радять негайно звернутися до офтальмолога при появі одного чи кількох перелічених симптомів. Своєчасна діагностика допоможе уникнути значного погіршення зору та ускладнень.

Що потрібно знати після заміни кришталика

Відновлення може зайняти від кількох днів до кількох тижнів і напряму залежить від дотримання рекомендацій лікаря.

У перші дні після операції головне завдання — захистити око. Пацієнту накладають спеціальну пов’язку, яка оберігає його від пилу, бруду та випадкових дотиків. Її потрібно носити навіть уночі. Через чутливість до світла рекомендується користуватися сонцезахисними окулярами, які додатково захищають від ультрафіолетового випромінювання.

Фізична активність має бути обмеженою. Піднімання важких предметів, різкі нахили голови чи інтенсивні тренування можуть підвищити внутрішньоочний тиск і спровокувати ускладнення. Протягом щонайменше одного місяця слід уникати бігу, плавання, занять у спортзалі та контактних видів спорту.

Гігієна також має велике значення. У перший тиждень краще не мочити очі під час вмивання чи прийняття душу, замінюючи їх вологими серветками для обличчя. Терти повіки категорично заборонено. Використання косметики для очей варто відкласти принаймні на місяць, щоб уникнути інфекцій.

У період реабілітації рекомендується спати на спині або на боці, протилежному оперованому окові, щоб уникнути тиску на тканини.

Необхідно регулярно проходити післяопераційні огляди. Перший відбувається наступного дня після операції, наступні — через тиждень, місяць і кілька місяців. Якщо виникають почервоніння, біль або раптове погіршення зору, слід негайно звернутися до лікаря.

Перші дні після втручання пацієнти можуть відчувати розмитість зору — це нормальний процес адаптації до нового кришталика. Проте якість зору поступово відновлюється.

Офтальмологи радять повертатися до роботи залежно від характеру діяльності. За умови швидкого відновлення пацієнт може повернутися до офісної роботи вже через кілька днів. Керувати автомобілем дозволяється тільки після підтвердження лікарем стабільності зору, зазвичай через два-три тижні. Якщо ж робота пов’язана з фізичними навантаженнями, термін відновлення може бути довшим.