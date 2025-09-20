У Богородчанській ТГ планують створити фільми про полеглих військовослужбовців

Змонтовані мініфільми про героїв будуть розміщені на сервісі збереження спогадів.
Голова Богородчанської територіальної громади Ростислав Заремба повідомив, що в громаді планують створити мініфільми про загиблих на війні Героїв з Богородчанщини. Ідею презентували під час зустрічі з родинами загиблих.
Йдеться про проєкт “Пам’ять крізь віки” Мар’яни Ковальчук з Калуша, сестри загиблого Героя Юрія Ковальчука. Мета проєкту – зберегти цифрову пам’ять про полеглих Героїв, створюючи фільми про них.
“Наша громада готова підтримати проєкт, створивши фільм про кожного загиблого воїна-Героя з Богородчанської громади. Цей проєкт – про героїчні подвиги, мужність, відвагу, самовідданість, жертовність, які стали на захист Батьківщини і показали всім приклад честі, гідності та справжньої любові до України”, – йдеться в дописі.
Змонтовані мініфільми будуть розміщені на сервісі збереження спогадів, де за допомогою QR-коду на стелі чи пам’ятній дошці можна дізнатися про те, як жив і ким був полеглий захисник, що про нього кажуть побратими, які цінності сповідував, що заповів нащадкам.
“Також звертаюсь до всіх жителів громади. Коли будете бачити ці фільми – торкніться до імен серцями. Коли проходите повз Алею Героїв – зупиніться. Ми всі у вічному боргу перед матерями й батьками, які виростили мужніх і сміливих патріотів. Схиляємося перед дітьми, які втратили батьків. Сумуємо разом з коханими, чиї згорьовані серця тужать та болять”, – наголосив Заремба.