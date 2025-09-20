ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув прикарпатець Роман Марко
Майже 3 роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув прикарпатець Роман Марко

Автор: Ігор Василик
20/09/2025 18:22
У Слов’янську, що на Донеччині, провели в останню путь захисника родом з Івано-Франківської області, солдата Романа Марка, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Героя Романа Марка провели в останню путь 19 вересня.

Стрілець-снайпер мотопіхотного відділення загинув 9 жовтня 2022 року. Тривалий час вважався зниклим безвісти, його було передано на батьківщину в рамках обміну.

Роман народився 9 лютого 1972 року в селі Перегінське на Івано-Франківщині. Після школи приїхав здобувати вищу освіту в Слов’янськ. Закінчив філологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту, працював вчителем української мови та літератури у Слов’янській школі-інтернаті для незрячих та слабозорих дітей № 23. Колеги кажуть: для багатьох поколінь учнів він став не лише педагогом, а й другом, прикладом людяності, щирості та доброти.

Роман Марко за покликом серця добровільно став на захист України. Загинув у бою в районі села Первомайське Покровського району Донецької області.

У нього залишились дружина та два сини, один з яких теж служить у ЗСУ.

Вічна слава та вічна пам’ять герою!

Роман Марко

