ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Трамп про розмову з очільником Китаю: «Ми досягли прогресу щодо завершення війни в Україні»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп про розмову з очільником Китаю: «Ми досягли прогресу щодо завершення війни в Україні»

Автор: Ігор Василик
20/09/2025 19:22
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном обговорювали й завершення російсько-української війни. Щодо цього, мовляв, вдалося досягнути прогресу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, пише hromadske.

За його словами, під час «дуже продуктивної» розмови досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, зокрема щодо торгівлі, фентанілу, необхідності завершення війни між росією та Україною, а також угоди щодо TikTok, яку нібито вдалося схвалити.

Крім того, президенти домовилися зустрітися на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, а на початку наступного року Трамп поїде до Китаю. Очільник Китаю, мовляв, теж прибуде до США з візитом «у відповідний час».

СХОЖІ НОВИНИ