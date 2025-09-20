Трамп про розмову з очільником Китаю: «Ми досягли прогресу щодо завершення війни в Україні»

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном обговорювали й завершення російсько-української війни. Щодо цього, мовляв, вдалося досягнути прогресу.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, пише hromadske.

За його словами, під час «дуже продуктивної» розмови досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, зокрема щодо торгівлі, фентанілу, необхідності завершення війни між росією та Україною, а також угоди щодо TikTok, яку нібито вдалося схвалити.

Крім того, президенти домовилися зустрітися на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, а на початку наступного року Трамп поїде до Китаю. Очільник Китаю, мовляв, теж прибуде до США з візитом «у відповідний час».