«Берлінські подушки» та делініатори зі світловідбивачами – на Дорошенка нова схема організації дорожнього руху ФОТО

У Франківську, на вулиці Гетьмана Дорошенка розробили нову схему організації дорожнього руху та встановлюють «берлінські подушки» та делініатори зі світловідбивачами, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на заступника міського голови Михайла Смушака.

За його словами, на вулиці Гетьмана Дорошенка розташовані одразу кілька важливих навчальних закладів:

Ліцей №2

Ліцей імені В’ячеслава Чорновола

Вище професійне училище сервісного обслуговування техніки

Гуртожитки Прикарпатського національного університету

“Саме тому наше завдання — зробити цю вулицю максимально безпечною для дітей, студентів та всіх пішоходів”, – каже Смушак.

18 вересня працівники КП «Муніципальна дорожня компанія» розпочали встановлення берлінських подушок та делініаторів зі світловідбивачами в районі вул. Сухомлинського.

Крім того, рішенням комісії з безпеки руху визначено необхідність встановлення світлофорів на перехрестях Дорошенка – Мазепи та Дорошенка – Довженка. Смушак каже, що ці роботи планують реалізувати вже протягом наступних років.