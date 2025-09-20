ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Берлінські подушки» та делініатори зі світловідбивачами - на Дорошенка нова схема організації дорожнього руху
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Берлінські подушки» та делініатори зі світловідбивачами – на Дорошенка нова схема організації дорожнього руху ФОТО

Автор: Ігор Василик
20/09/2025 20:31
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Франківську, на вулиці Гетьмана Дорошенка розробили нову схему організації дорожнього руху та встановлюють «берлінські подушки» та делініатори зі світловідбивачами, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на заступника міського голови Михайла Смушака.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

За його словами, на вулиці Гетьмана Дорошенка розташовані одразу кілька важливих навчальних закладів:

  • Ліцей №2
  • Ліцей імені В’ячеслава Чорновола
  • Вище професійне училище сервісного обслуговування техніки
  • Гуртожитки Прикарпатського національного університету

“Саме тому наше завдання — зробити цю вулицю максимально безпечною для дітей, студентів та всіх пішоходів”, – каже Смушак.

18 вересня працівники КП «Муніципальна дорожня компанія» розпочали встановлення берлінських подушок та делініаторів зі світловідбивачами в районі вул. Сухомлинського.

Крім того, рішенням комісії з безпеки руху визначено необхідність встановлення світлофорів на перехрестях Дорошенка – Мазепи та Дорошенка – Довженка. Смушак каже, що ці роботи планують реалізувати вже протягом наступних років.

Автомобіль на дорозі між пластиковими стовпчиками
Пішохідний перехід біля школи на вулиці
Вулиця з розміткою і пластиковими обмежувачами
Дорожні конуси на дорозі для безпеки руху
Дорожні конуси вздовж пішохідного переходу на вулиці.
Дорожня розмітка та стовпчики на вулиці
Дорога з лежачим поліцейським, дерева, небо.
Конуси на дорозі біля пішохідного переходу.
Дорога перед школою з пішохідним переходом
Порожня вулиця з червоними конусами та деревами
Дорога з червоними стовпчиками для обмеження руху

СХОЖІ НОВИНИ