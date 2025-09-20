ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Компанія з данськими інвестиціями розширює бізнес на Франківщині

Автор: Ігор Василик
20/09/2025 21:44
ТОВ «Ґудвеллі Україна», велика сільськогосподарська компанія, яка належить данським інвесторам, отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання ПП «Агро-Віта».

Рішення, ухвалене 18 вересня, дозволить “Ґудвеллі Україна” отримати контрольний пакет акцій (понад 50%) у керівництві «Агро-Віти».

“Надано дозвіл ТОВ “ҐУДВЕЛЛІ УКРАЇНА” на безпосереднє придбання корпоративних прав ПП “АГРО-ВІТА” у розмірі, що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства”, – йдеться у повідомленні на сайті АМКУ, пише Бліц-Інфо.

Обидві компанії зареєстровані та ведуть діяльність в Івано-Франківській області.

ПП “Агро-Віта” спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур. ТОВ “Ґудвеллі Україна” є частиною міжнародної групи Goodvalley, що займається як тваринництвом (вирощуванням свиней і великої рогатої худоби), так і рослинництвом. Також компанія виробляє комбікорми.

