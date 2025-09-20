ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатка отримала штраф через корову, яка потрапила у ДТП
Автор: Ігор Василик
20/09/2025 22:32
Верховинський районний суд оштрафував місцеву мешканку за порушення правил дорожнього руху, бо вона залишила без нагляду корову, яка спричинила ДТП, пише Бліц-Інфо.

Згідно з матеріалами суду, 9 серпня близько 21:55 у селищі Верховина на вулиці Жаб’євська корова раптово вийшла на проїжджу частину, де на неї наїхав автомобіль «ЗАЗ SENS». У результаті зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а тварина загинула.

Поліція встановила, що корова належить іншим людям, але за нею доглядала згадана жінка, яка, згідно з усною домовленістю, мала випасати та годувати тварину.

У судовому засіданні жінка свою вину не визнала, стверджуючи, що на час ДТП була вдома. Вона пояснила, що прив’язала корову у дворі. Однак, за її словами, хвіртка не зачинялася на замок, і будь-хто міг відв’язати тварину.

Суд врахував, що особа, яка здійснює догляд за твариною, прирівнюється до погонича та несе відповідальність за її безпеку, зокрема, щоб та не створювала перешкод на дорозі. Дії жінки були розцінені як порушення пункту 7.7 «в» Правил дорожнього руху, який забороняє залишати тварин без нагляду на смузі відведення дороги.

Верховинський суд визнав жінку винною за статтею 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна).

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Також з жінки стягнули 605 гривень 60 копійок судового збору.

