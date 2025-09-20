Франківська громада втратила на війні Володимира Шиптура

Ще одна пекуча звістка надійшла до Івано-Франківської міської громади, загинув ще один відважний герой Володимир Шиптур, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську міську раду

На війні загинув Володимир Шиптур

У неділю, 21 вересня, о 18:00 год буде відслужена панахида за загиблим в селі Радча на вул. Шевченка.

Похорон розпочнеться в понеділок об 11:00 год. в селі Радча.

Поховають воїна на кладовищі села Радча. Вічна пам’ять Герою! Співчуття рідним та близьким!