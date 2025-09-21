Прикарпатські волонтери збирають 285 тисяч гривень на операцію бабусі, яка сама виховує двох онуків

Зої Павлівні — 59 років. Уже понад 20 років вона бореться з тяжкою хворобою суглобів — коксартрозом. Усе життя — це постійні лікарні, крапельниці, знеболюючі. У 2014 році їй зробили операцію по заміні суглоба.

Тоді з’явилася надія.

Але рік тому усе почало руйнуватися: суглоб спух, почав виділяти гній, з’явилася інфекція. Сьогодні кожен крок — це пекельний біль, кожна ніч — без сну від страждань. Діагноз лікарів страшний і однозначний: якщо терміново не зробити ревізійне протезування — нога буде втрачена. А втратити ногу для жінки — це означає перетворити життя на безпорадність і ліжковий режим. Та найбільший її страх не в тому, що вона залишиться без ноги.

Найбільший її страх у тому, що тоді двох її онуків нікому буде підняти і захистити. Діти ще шкільного віку – Лєрі — 10 років, Дані — 7 років. Вони живуть із бабусею, бо рідна мама покинула дівчинку ще в 3 роки, а хлопчик пережив інтернат, звідки бабуся добилася, щоб забрати дитя. Зоя Павлівна стала їм і мамою, і татом. Вона єдина, хто у них є. Історію жінки у мережі розповіла Валерія Кушніренко – голова івано-франківського благодійного фонду “Час добра та милосердя”

Валерія Кушніренко заснувала благодійну організацію “Час добра та милосердя”, яка надає допомогу нужденним, включаючи створення соціальної крамниці та організацію прихистку для жінок з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Бліц-Інфо. Організація працює в Івано-Франківську і надає безкоштовний дах над головою, їжу та одяг для матерів з дітьми, жертв домашнього насильства, одиноких жінок та інших осіб, які потребують підтримки

Єдина клініка, яка погодилася взятися за цей надзвичайно складний випадок — у Житомирі.

“Орієнтовна вартість операції разом із усіма обстеженнями, індивідуальним протезом та необхідними матеріалами – 285 000 гривень. Дохід на яку живе сім’я – це лише пенсія по інвалідності її та чоловіка, а також виплати на дітей. А це значить, що самостійно пані Зоя ніколи не зможе зібрати потрібної суми. Дорогі друзі, давайте не дамо цій жінці залишитися без ноги, а дітям — без найдорожчої людини, яка про них дбає. Кожна гривня — це крок до життя без болю, крок до того, щоб бабуся знову змогла обіймати своїх онуків і дарувати їм дитинство поруч із нею”, – наголошує громадська діячка Валерія Кушніренко.

Лікарі призначили операцію на 1 жовтня. Наразі вдалося зібрати 161 тисячу гривень! Залишилось 10 днів, щоб зібрати ще 124 тисячі гривень!

Навіть невеликий донат — це шанс врятувати сім’ю.

Разом ми можемо врятувати Зою Павлівну і подарувати їй та дітям майбутнє!