Наступної суботи у Франківську проведуть фестиваль адаптивних видів спорту

У суботу 27 вересня у Франківську відбудеться Фестиваль адаптивних видів спорту, де збиратимуть кошти на 10 колісних крісел для створення першої в області команди з баскетболу на колісних кріслах.

Про це Галку повідомили організатори Frankivsk Half Marathon.

27 вересня з 11:00 до 18:00 на площі перед Франківським драматичним театром відбудеться Фестиваль адаптивних видів спорту.

Фестиваль поєднає спорт, інклюзію та благодійність. Відвідувачі зможуть підтримати ветеранів у дружніх матчах з баскетболу на колісних кріслах, повболівати за учасників Кубка «Петросу» зі стрільби з лука та спробувати себе в різних адаптивних активностях.

Серед активностей фестивалю заплановані майстер-класи з баскетболу на колісних кріслах від Центру ініціатив «Повернись живим», адаптивні тренажери, настільний теніс, петанк, стрільба з лука та бугурт-турнір.

Головна мета заходу – збір коштів на 10 колісних крісел для створення першої в Івано-Франківській області команди з баскетболу на колісних кріслах. ІТ-компанія EPAM надала фінансову підтримку організації фестивалю та кошти на придбання трьох крісел.

«Ми проводимо фестиваль адаптивних видів спорту для того, щоб показати на практиці, як спорт позитивно впливає на військовослужбовців, ветеранів з погляду фізичного і ментального здоров’я», – пояснює генеральний директор Frankivsk Half Marathon Ігор Крицак.

Вхід на фестиваль безкоштовний. Організатори закликають франківців та гостей міста долучитися до підтримки розвитку адаптивного спорту на Прикарпатті. Детальна програма заходу та посилання на збір коштів доступні на сайті run.if.ua.