На Франківщині 131 студент отримуватиме стипендію з обласного бюджету

На Івано-Франківщині визначили 131 студента, який отримуватиме стипендію з обласного бюджету за високі результати в навчанні, науці, творчості, а також за вияв своєї громадянської позиції.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Фіртка.

Виплати здійснюють щомісяця впродовж навчального року.

Розмір стипендії, вказують, різниться для кожної з категорій стипендіатів і сягає до 7500 гривень у місяць.

Так, десятьом студентам закладів вищої освіти та ще десятьом — із закладів фахової передвищої освіти, які є переможцями міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, призначили стипендії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради.

Серед рекомендованих комісією є студенти, які здобувають освітній ступінь бакалавра або магістра: Лідо Тимур, Довбня Ірина, Бойко Марина, Дяків Роман, Андрусяк Юрій, Кіндрачук Володимир, Хима Вікторія, Романюк Станіслав, Печенюк Уляна та Коваль Олександр.

Також серед визначених є студенти, які здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра: Гордійчук Ірина, Мула Уляна, Савчук Софія, Пастух Ірина, Процюк Тарас, Бойко Степан, Хлібкевич Артур, Сурмачевська Софія, Яцків Максим та Рудяк Вікторія.

Зокрема, стипендії призначили студентам Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу — переможцям обласної олімпіади з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». І студентам з-поміж учасників бойових дій, котрі здобувають вищу або фахову передвищу освіту, дітям Героїв, які загинули, зникли безвісти чи постраждали під час війни.