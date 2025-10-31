Українські оборонці ліквідували 970 військових рф

Збройні сили України вбили й поранили 1 141 830 російських військовослужбовців, 970 – за минулу добу.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.
Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога становлять:
- танків – 11 310(+5);
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5);
- артилерійських систем – 34 128 (+39);
- РСЗВ – 1 533 (+2);
- засоби ППО – 1 233 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76355 (+648);
- крилаті ракети – 3 917 (+37);
- кораблі/катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66111 (+118);
- спеціальна техніка – 3 986.