ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Українські оборонці ліквідували 970 військових рф

Автор: Олег Мамчур
Військовий шолом поруч із російськими пайками
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Збройні сили України вбили й поранили 1 141 830 російських військовослужбовців, 970 – за минулу добу.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога становлять:

  • танків – 11 310(+5);
  • бойових броньованих машин – 23 519 (+5);
  • артилерійських систем – 34 128 (+39);
  • РСЗВ – 1 533 (+2);
  • засоби ППО – 1 233 (+1);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76355 (+648);
  • крилаті ракети – 3 917 (+37);
  • кораблі/катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66111 (+118);
  • спеціальна техніка – 3 986.
Інфографіка втрат противника станом на жовтень 2025

СХОЖІ НОВИНИ