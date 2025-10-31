Жителі однієї з вулиць Калуша просять владу відремонтувати дорогу

Місцеві жителі Калуша на Івано-Франківщині звернулися до влади з проханням відремонтувати дорогу на одній із вулиць міста.

У зверненні зазначають, що люди власними силами підсипали шлях, проте нині ним можна проїхати лише вантажівкою, пишуть “Вікна”.

«Пане Голово, звертаюся до Вас від адресатів вул. Степової — це район Хотінь. За весь час існування цієї вулиці (ґрунтове покриття) місто не виділяло ні часу, ні коштів на її упорядкування. Жителі як могли, так її самотужки підсипали: то шутром купленим за власний кошт, то будівельними відходами, хто будувався. Але зараз вулиця дійшла до такого стану, що проїхати можна тільки вантажівкою. Тому мешканці вулиці просять Вас вирішити питання ремонту. Надайте хоч трактор, шутер і каток. Буду вдячний, якщо дасте відповідь, а ще більше, якщо вирішите проблему», — пише автор Листопадний Володимир Іванович.