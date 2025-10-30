ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті 31 жовтня вимикатимуть світло — графік

Автор: Олег Мамчур
Світло від старовинних лампочок Едісона
У п’ятницю, 31 жовтня на Прикарпатті діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це Правді повідомили в пресслужбі «Прикарпаттяобленерго».

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі України.

Так, за вказівкою НЕК «Укренерго»:

  • Графіки обмежень потужності (ГОП) для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 24:00.
  • Графіки погодинних вимкнень (ГПВ) для побутових споживачів — також з 00:00 до 24:00, обсягом від 0,5 до 3 черг.
  • Найбільше навантаження та максимальні обмеження очікуються з 16:00 до 18:00. 

Переглянути свій графік погодинних вимкнень можна на фото нижче:

