На Прикарпатті 31 жовтня вимикатимуть світло — графік

У п’ятницю, 31 жовтня на Прикарпатті діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це Правді повідомили в пресслужбі «Прикарпаттяобленерго».
Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі України.
Так, за вказівкою НЕК «Укренерго»:
- Графіки обмежень потужності (ГОП) для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 24:00.
- Графіки погодинних вимкнень (ГПВ) для побутових споживачів — також з 00:00 до 24:00, обсягом від 0,5 до 3 черг.
- Найбільше навантаження та максимальні обмеження очікуються з 16:00 до 18:00.
Переглянути свій графік погодинних вимкнень можна на фото нижче: