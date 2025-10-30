На Прикарпатті 31 жовтня вимикатимуть світло — графік

У п’ятницю, 31 жовтня на Прикарпатті діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це Правді повідомили в пресслужбі «Прикарпаттяобленерго».

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі України.

Так, за вказівкою НЕК «Укренерго»:

Графіки обмежень потужності (ГОП) для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 24:00.

Графіки погодинних вимкнень (ГПВ) для побутових споживачів — також з 00:00 до 24:00, обсягом від 0,5 до 3 черг.

Найбільше навантаження та максимальні обмеження очікуються з 16:00 до 18:00.

Переглянути свій графік погодинних вимкнень можна на фото нижче: