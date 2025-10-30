На Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги — ФОТО

На Івано-Франківщині тривають планові, оперативні та аварійно-відновлювальні роботи для належного утримання автошляхів і підвищення безпеки дорожнього руху.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, ремонтні бригади працюють на кількох основних напрямках:

М-30 Стрий – Ізварине — встановлення дорожніх знаків (від межі зі Львівщиною до Рогатина);

Н-09 Мукачево – Львів — ліквідація аварійної ямковості на мосту в Яремчі та ділянці від Бурштина до межі з Львівщиною, фарбування колесовідбою в селі Микуличин;

Н-10 Стрий – Мамалига — ремонт бар’єрного огородження на об’їзній Коломиї та влаштування кювету в селі Матеївці;

Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль — ліквідація аварійної ямковості (від Івано-Франківська до кільця біля Тисмениці), фарбування стійок знаків і нанесення горизонтальної розмітки (від Клубівців до межі з Тернопільщиною);

Р-21 Долина – Хуст — нанесення дорожньої розмітки;

Р-20 Тязів – Старі Кути — ліквідація аварійної ямковості у Тлумацькій громаді;

Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський — відновлення системи водовідведення (від Городенки до межі з Тернопільщиною), усунення просідань і напливів покриття.

Водіїв закликають бути уважними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу на тимчасові знаки та не перевищувати безпечну швидкість.