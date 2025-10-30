В Івано-Франківську у військового в СЗЧ знайшли ймовірні наркотики

Під час проведення профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу наркотичних речовин, військові правоохоронці спільно з працівниками Національної поліції здійснили перевірку документів та огляд особистих речей військовослужбовця. У ході перевірки було виявлено зіп-пакет із речовиною, зовні схожою на наркотичну.

Для з’ясування обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу поліції, представником якої вилучено речовину та направлено її на експертизу, пише Військова служба правопорядку у ЗС України.

Також під час перевірки встановлено, що військовослужбовець перебуває у СЗЧ з вересня 2025 року.

Після отримання висновку експертизи та проведення додаткових перевірок буде прийнято процесуальне рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.