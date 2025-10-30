ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Коломиї з’явився новий баскетбольний майданчик

Автор: Уляна Роднюк
Вуличний баскетбольний майданчик біля житлових будинків
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Учні ліцею №5 імені Тараса Шевченка відтепер мають сучасний простір для тренувань, змагань та активного відпочинку — на території закладу освіти відкрили новий баскетбольний майданчик.

Відкриття майданчика відзначили проведенням першого обласного турніру «Коломийська осінь», у якому змагалися команди з Коломиї, Івано-Франківська, Ланчина та Отинії. Юні спортсмени одразу випробували новий спортивний майданчик у справжніх ігрових умовах, пише Богдан Станіславський.

Окрім баскетболу, на майданчику можна займатися волейболом, а поруч облаштовано оновлене футбольне поле. Для зручності та безпеки комунальні служби зробили новий асфальтований під’їзд до спортивної зони.

Джерело(а) інформації

Богдан Станіславський.

СХОЖІ НОВИНИ