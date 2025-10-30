У Коломиї з’явився новий баскетбольний майданчик

Учні ліцею №5 імені Тараса Шевченка відтепер мають сучасний простір для тренувань, змагань та активного відпочинку — на території закладу освіти відкрили новий баскетбольний майданчик.

Відкриття майданчика відзначили проведенням першого обласного турніру «Коломийська осінь», у якому змагалися команди з Коломиї, Івано-Франківська, Ланчина та Отинії. Юні спортсмени одразу випробували новий спортивний майданчик у справжніх ігрових умовах, пише Богдан Станіславський.



Окрім баскетболу, на майданчику можна займатися волейболом, а поруч облаштовано оновлене футбольне поле. Для зручності та безпеки комунальні служби зробили новий асфальтований під’їзд до спортивної зони.