На Франківщині чоловік із бензопилою пішов на держвиконавців та зібрав 100 тисяч переглядів ВІДЕО

Відео з чоловіком, який 12 червня намагався за допомогою бензопили перешкодити державним виконавцям в Івано-Франківській області, стало вірусним та зібрало понад 100 тисяч переглядів.

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Так, 12 червня заступник міністра юстиції Андрій Гайченко опублікував відео зі звичайним робочим днем державних виконавців, пише Бліц-Інфо.

Так, за словами Гайченка, виконавцям довелося мати справу з неочікуваним “актором”. У капцях і балаклаві, з бензопилою в руках. “Зірка” вірусної історії спробував перешкодити виконанню судового рішення. Спроба виявилася невдалою.

“Намагався перешкодити виконанню. Не вийшло. Закликаю громадян не чинити супротив при виконанні судових рішень. Це – незаконно і кримінально карано. Національну поліцію України – притягнути цього персонажа “хорор муві 90-х” до відповідальності”, – зазначив заступник міністра.

20 червня заступник міністра повідомив, що відео стало вірусним та зібрало понад 100 тисяч переглядів.

“За тиждень відео із озброєним бензопилою молодиком, який намагався перешкодити державним виконавцям Мін’юсту в Івано-Франківській області виконати рішення суду, набрало понад 100 тисяч переглядів.Для задоволення суспільного інтересу, повідомляю чим завершилася ця історія. Особу було затримано співробітниками Національної поліції. Молодик визнав неприпустимість своїх дії і щиро вибачився. Каже, що не мав злих намірів”, – поділився Гайченко.