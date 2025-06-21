В Івано-Франківську із Бистриці витягнули тіло чоловіка ФОТО 16+

В центрі Івано-Франківська (поблизу моста на Галицький) водолази ДСНС витягнули із води труп чоловіка, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прикарпатських рятувальників.

Особу загиблого встановлено

21 червня о 11:05 годині, до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що на річці Бистриця-Солотвинська, поблизу мосту на вулиці Галицькій в місті Івано-Франківську, ймовірно потонув чоловік, повідомляють в ДСНС.

До місця події було негайно направлено відділення групи рятувальних робіт, водолазів, чергову зміну ОКЦ та психолога ДСНС.

Рятувальники обстежили ділянку річки в ймовірному місці утоплення, а нижче за течією було виставлено пост для спостереження.

О 12:07 водолазами виявлено та піднято на берег тіло чоловіка 1989 року народження без ознак життя.

ГУ ДСНС України закликає: дотримуйтесь правил безпеки під час відпочинку біля водойм!

• Не заходьте у воду в незнайомих місцях.

• Не купайтеся у нетверезому стані.

• Пильнуйте дітей біля води.

• Не запливайте на глибину.