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В Івано-Франківську із Бистриці витягнули тіло чоловіка
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську із Бистриці витягнули тіло чоловіка ФОТО 16+

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 13:08
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В центрі Івано-Франківська (поблизу моста на Галицький) водолази ДСНС витягнули із води труп чоловіка, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прикарпатських рятувальників.

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Особу загиблого встановлено

21 червня о 11:05 годині, до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що на річці Бистриця-Солотвинська, поблизу мосту на вулиці Галицькій в місті Івано-Франківську, ймовірно потонув чоловік, повідомляють в ДСНС.

До місця події було негайно направлено відділення групи рятувальних робіт, водолазів, чергову зміну ОКЦ та психолога ДСНС.

Три машини швидкої допомоги біля лісу.

Рятувальники обстежили ділянку річки в ймовірному місці утоплення, а нижче за течією було виставлено пост для спостереження.

О 12:07 водолазами виявлено та піднято на берег тіло чоловіка 1989 року народження без ознак життя.

ГУ ДСНС України закликає: дотримуйтесь правил безпеки під час відпочинку біля водойм!

• Не заходьте у воду в незнайомих місцях.

• Не купайтеся у нетверезому стані.

• Пильнуйте дітей біля води.

• Не запливайте на глибину.

Водолаз плаває в озері, навколо трава, дерева.