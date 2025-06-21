На карпатських вокзалах Фракнівщини прикордонники шукатимуть потенційних порушників державного кордону

31 прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича проводить спеціальні заходи з протидії незаконному перетинанню державного кордону, включаючи перевірки залізничних вокзалів у Ворохті та Татарові, а також встановлення контрольного поста поблизу Заросляка.

На території Івано-Франківської області розпочато проведення спеціальних заходів з протидії незаконному перетинанню державного кордону, організованих 31 прикордонним загоном імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича відповідно до затвердженого плану дій правоохоронних органів.

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З 08:00 21 червня до 08:00 23 червня 2025 року прикордонними службами здійснюватиметься перевірка залізничних вокзалів у двох населених пунктах гірського регіону області. Контрольні заходи проводитимуться на транспортних вузлах у Ворохті та Татарові, які є важливими точками залізничного сполучення в прикордонній зоні.

Паралельно з перевірками вокзалів на околиці населеного пункту Заросляк було встановлено спеціальний прикордонний наряд під назвою “Контрольний пост”. Цей тимчасовий пост функціонував з 08:00 19 червня до 08:00 20 червня та був спрямований на контроль руху осіб у прикордонній зоні.

Проведення зазначених заходів здійснюється на підставі рішення Ради оборони Івано-Франківської області та відповідно до пункту 7 розділу 3 комплексного плану спільних заходів правоохоронних, інших державних органів України та військових формувань. Цей план спрямований на протидію спробам незаконного перетинання державного кордону протягом 2025 року та був затверджений Міністром внутрішніх справ України.

Комплексний характер операції передбачає координацію дій між різними правоохоронними структурами та військовими підрозділами для забезпечення ефективного контролю за дотриманням прикордонного режиму. Такі заходи є частиною систематичної роботи з укріплення безпеки державного кордону України в умовах підвищених викликів.

Прикордонні служби звертаються до місцевого населення з проханням поставитися з розумінням до проведення контрольних заходів та не перешкоджати роботі правоохоронців під час виконання ними службових обов’язків. Співпраця з громадянами є важливим елементом успішного проведення операції з контролю прикордонної території.

Ці заходи є складовою частиною загальнодержавної системи забезпечення прикордонної безпеки та спрямовані на попередження можливих порушень законодавства у сфері перетинання державного кордону України.