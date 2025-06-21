На Прикарпатті зросла кількість скарг про порушення прав військових та їхніх родин

За минулий рік в Івано-Франківській області значно збільшилася кількість звернень щодо порушення прав людини. До Омбудсмена надійшло 3566 звернень та 3910 повідомлень про порушення. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий під час відкритого діалогу “Захист прав захисників і захисниць України та їхніх родин”, пише КУРС.

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Це на 40% більше, ніж у 2023 році, коли було зафіксовано 2553 звернення. Найбільше скарг пов’язані з порушенням прав військовослужбовців та членів їхніх родин – 1325 звернень. Сюди входять питання, що стосуються зниклих безвісти, полонених та загиблих, а також труднощі з отриманням статусу, пільг, посвідчень та іншої необхідної підтримки.

“Найчастіше ветерани звертаються щодо оперативності оформлення різного роду пільг та посвідчень. Дуже важливо, що понад 50% ветеранів після повернення не знають, що їм робити далі. Відсутність інформації – це ключова проблема. Ми вважаємо, що має активніше розвиватися інститут фахівця із супроводу”, – зазначив Вербовий.

За його словами, в Івано-Франківській області вже є понад 40 тисяч учасників бойових дій.

“Тому будьмо готові, коли повернуться хлопці, щоб ми їх прийняли гідно, тому що, як сказав Уповноважений, вони вже свою справу зробили, вони захистили нас, тепер завдання за нами”, – наголосив Віталій Вербовий.

Окрім порушень прав військових, прикарпатці також повідомляли про такі проблеми:

право на звернення до органів влади — 219 скарг;

перевищення повноважень посадовими особами — 211 звернень;

обмеження доступу до публічної інформації — 173 випадки;

порушення прав споживачів — 106 звернень;

зловживання з боку правоохоронців під час досудового розслідування — 81 випадок;

обмеження свободи пересування — 54 скарги;

порушення права на правову допомогу — 35 звернень;

порушення свободи та особистої недоторканності — 15 випадків.

За результатами розгляду Уповноваженим було поновлено права 499 заявників — серед них 104 індивідуальних та 8 колективних звернень (395 осіб).