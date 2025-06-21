Франківців щапрошують на моновиставу Ірми Вітовської “Київська перепічка”

Відома українська акторка, яка родом із Івано-Франківська стала амбасадором української страви київська перепічка.

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Вона разом з драматургинею Наталією Ворожбит працює над тим, щоб “Київська перепічка” отримала статус нематеріальної спадщини, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

“Київська перепічка” – це культовий заклад швидкого харчування, розташований у Києві, відомий своєю сосискою в тісті, обсмаженою у фритюрі. Заклад на Хмельницького, 3 є найстарішим стрітфудом Києва, що працює з 1981 року.

А вже 27 червня цього року вона покаже івано-франківцям свою комедійну моновиставу присвячену цій події – “Київська перепічка” .

Виступ відбудеться у приміщені філармонії

Квитки на виставу “Київська перепічка” можна придбати за цим посиланням