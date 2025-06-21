Суд визначив винуватця масштабної аварії на Франківщині

4 квітня 2025 року в селі Одаї сталася ДТП за участі автомобіля швидкої допомоги та трьох інших транспортних засобів. Нещодавно у Тисменицькому районному суді завершився розгляд справ щодо водіїв.

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Суд визнав, що у діях водія спецтранспорту немає складу адміністративного правопорушення. Йдеться про ДТП, яка сталася 4 квітня 2025 року в селі Одаї, коли карета “швидкої” з увімкненими маячками та сиреною виїхала на зустрічну смугу й зіткнулася з легковиками.

Згідно з матеріалами справи, водій швидкої виконував невідкладне службове завдання — віз хворого з Косова до Івано-Франківська. У момент аварії транспорт був обладнаний спеціальними світловими й звуковими сигналами. Суд дійшов висновку, що водій мав право відступити від окремих правил дорожнього руху, зокрема проїзду перехресть і руху по смугах.

Водночас суд врахував, що зіткнення з автомобілями сталося після маневру автомобіля Geely, який почав повертати ліворуч, не переконавшись у безпеці. Відтак, справу проти водія за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП) закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Натомість іншу учасницю аварії, водійку автомобіля Geely визнали винною.

За матеріалами справи, вона порушила правила дорожнього руху, не була уважною і, почавши повертати ліворуч, створила перешкоду для швидкої, яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Внаслідок цього сталося зіткнення, після якого швидку відкинуло на два Mercedes. Суд наклав на жінку адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Також з жінки стягнули судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок.