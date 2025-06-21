У центрі Франківська з’явився новий мурал, присвячений пластунам

Пластун-новак, який впевнено піднімається вгору — символ руху, пошуку, зростання. Такий мурал з’явився на одній із будівель в центрі Івано-Франківська, інформує Правда.іф з посиланням на сторінку книгарні Лілея-НВ.

“Біля нашої книгарні — новий мурал! Пластун-новак впевнено піднімається вгору — як символ руху, пошуку, зростання.

Цей образ обраний не випадково, він близький нам і за духом, і за сенсом. Адже навіть назва нашого видавництва — Лілея — є символом скаутингу. Ми щиро пишаємося цим зв’язком!

Рисунок належать чудовій художниці Олені Рубановській.

Цей мурал — наша тиха данина пам’яті світлій людині, яка залишила по собі найтепліші спогади.

У колір і масштаб його перевів талановитий Микола Джичка. Він буквально оживив стіну: додав їй яскравості, а нашій книгарні — особливого характеру.

А на підсобних роботах (і з добрим гумором) працював директор “Лілеї-НВ” Василь Іваночко. Бо без нього жодна вершина не береться.

Запрошуємо побачити наживо!

І, звісно ж, двері нашої книгарні завжди відчинені для вас. м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності,18″, – йдеться в дописі.