Помер відомий франківський гінеколог Ігор Матвійків

Скорботна звістка надійшла із Івано-Франківського обласного перинатального центру, передчасно помер відомий прикарпатський лікар акушер-гінеколог Ігор Матвійків, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку медичного закладу у соціальній сторінців в Фейсбук.

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Причина смерті фахівця наразі не розголошується

Він працював в обласному перинатальному центрі та був керівником приватної франківської клініки “Майоран”

З глибоким сумом повідомляємо, що відійшов у вічність Матвійків Ігор Богданович — лікар акушер-гінеколог вищої категорії. З перших днів заснування обласного перинатального центру він був його невід’ємною частиною — прикладом відданості справі, мудрості та людяності, йдеться у поширеному дописі.

Ігор Богданович був справжнім професіоналом, якого знали та поважали не лише пацієнти, а й численні колеги в медичній спільноті. Він одним із перших в області розпочав роботу в напрямку кольпоскопії та лікування патологій шийки матки, запроваджуючи сучасні підходи у збереженні жіночого здоров’я. Його невтомна праця, людяність, чуйність та безмежна відданість своїй професії залишили глибокий слід у серцях тих, хто мав честь працювати поряд із ним.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, близьким — разом із вами розділяємо біль утрати.

Світла пам’ять Ігорю Богдановичу. Нехай спочиває з миром…