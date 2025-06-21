Популярному франківському ансамблю Quattro Corde присвоєно статус академічного

Струнному музичному ансамблю Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк “Quattro Corde” присвоєно статус “академічного”.

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Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Ансамбль “Quattro Corde” був створений у 2000 році.

Музикантами керує Ігор Муравйов. Колектив провів понад 3000 концертів і створив більше 200 сольних програм. Він представляє українське музичне мистецтво на всеукраїнському та міжнародному рівнях.