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Популярному франківському ансамблю Quattro Corde присвоєно статус академічного
Диван на коліщатках в темній вітальні

Популярному франківському ансамблю Quattro Corde присвоєно статус академічного

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 16:22
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ДІМ РІА
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Струнному музичному ансамблю Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк “Quattro Corde” присвоєно статус “академічного”.

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Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Ансамбль “Quattro Corde” був створений у 2000 році.

Музикантами керує Ігор Муравйов. Колектив провів понад 3000 концертів і створив більше 200 сольних програм. Він представляє українське музичне мистецтво на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

“Цей статус – визнання вашого таланту, майстерності, любові до музики і України. У час війни культура – об’єднує, надихає й демонструє силу нашої ідентичності”, – йдеться у дописі.