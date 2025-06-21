У маленького прикарпатця, якого 3 доби шукали у лісі, діагностували виснаження – він під наглядом медиків

Кирило Боднарук, якого в суботу вранці розшукали у лісі в Коломийському районі, зараз перебуває під постійним наглядом медиків.

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Нагадаємо, що Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Лікарі діагностували загальне виснаження організму, його життю нічого не загрожує. Дитині надають усю необхідну медичну допомогу та забезпечують належний догляд.