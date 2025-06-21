В Івано-Франківську ветеранам розкажуть, як започаткувати бізнес

Наступного тижня, 27 червня, у Івано-Франківську відбудеться лекція для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, під час якої розкажуть, як започаткувати власну справу, отримати підприємницькі знання та залучити підтримку через ґрантові програми.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф.

Лекція триватиме з 17:00 до 18:30 у просторі “Хартія-хаб” (вул. Академіка Сахарова, 23, “Промприлад”).

Спікерка: Лія Котяш — керівниця БФ “Редут”, очолювала навчальні програми для ветеранів із підприємницької діяльності, координувала форуми з розвитку ветеранського бізнесу, нині консультує щодо його розбудови.

Під час зустрічі говоритимуть про:

що потрібно для запуску успішного бізнесу;

де здобути знання для ведення підприємницької діяльності;

як отримати фінансування через ґрантові програми, підготувати заявку та реалізувати проєкт.

Участь безкоштовна, необхідна лише попередня реєстрація за посиланням.