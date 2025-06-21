В Івано-Франківську ветеранам розкажуть, як започаткувати бізнес

Наступного тижня, 27 червня, у Івано-Франківську відбудеться лекція для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, під час якої розкажуть, як започаткувати власну справу, отримати підприємницькі знання та залучити підтримку через ґрантові програми.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф.
Лекція триватиме з 17:00 до 18:30 у просторі “Хартія-хаб” (вул. Академіка Сахарова, 23, “Промприлад”).
Спікерка: Лія Котяш — керівниця БФ “Редут”, очолювала навчальні програми для ветеранів із підприємницької діяльності, координувала форуми з розвитку ветеранського бізнесу, нині консультує щодо його розбудови.
Під час зустрічі говоритимуть про:
- що потрібно для запуску успішного бізнесу;
- де здобути знання для ведення підприємницької діяльності;
- як отримати фінансування через ґрантові програми, підготувати заявку та реалізувати проєкт.
Участь безкоштовна, необхідна лише попередня реєстрація за посиланням.