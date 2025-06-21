ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську ветеранам розкажуть, як започаткувати бізнес
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську ветеранам розкажуть, як започаткувати бізнес

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 17:18
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Наступного тижня, 27 червня, у Івано-Франківську відбудеться лекція для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, під час якої розкажуть, як започаткувати власну справу, отримати підприємницькі знання та залучити підтримку через ґрантові програми.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф.

Лекція триватиме з 17:00 до 18:30 у просторі “Хартія-хаб” (вул. Академіка Сахарова, 23, “Промприлад”).

Спікерка: Лія Котяш — керівниця БФ “Редут”, очолювала навчальні програми для ветеранів із підприємницької діяльності, координувала форуми з розвитку ветеранського бізнесу, нині консультує щодо його розбудови.

Під час зустрічі говоритимуть про:

  • що потрібно для запуску успішного бізнесу;
  • де здобути знання для ведення підприємницької діяльності;
  • як отримати фінансування через ґрантові програми, підготувати заявку та реалізувати проєкт.

Участь безкоштовна, необхідна лише попередня реєстрація за посиланням.