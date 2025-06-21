Для франківської ОДКЛ придбали дороговартісний ендоскопічний апарат

У п’ятницю, 20 червня, в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відбулося урочисте освячення нового ендоскопічного апарата для відділення отоларингології.

Обладнання придбали завдяки благодійним пожертвам, зібраним під час концерту «В очікуванні Різдва», що проходив у грудні 2024 року в Архікатедральному і Митрополичому соборі Воскресіння Христового, повідомляють в Департаменті інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

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Участь у заході взяли адміністрація лікарні, лікарі, духовенство, а також представники благодійного фонду «Фундація доброчинців». Представниця фонду пані Людмила Лінник зазначила, що кошти на апарат — 99 562 гривні та 47 доларів — збирали під час концерту, а також після кожної недільної Літургії у головній святині міста.

Одна з ініціаторок проєкту, лікарка-анестезіологиня та співзасновниця фонду пані Уляна Сташко наголосила, що це вже не перша ініціатива на підтримку ОДКЛ, втілена за сприяння Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та духовенства Архікатедрального собору. До ініціативи також долучилися представники братерської організації «Лицарі Колумба» (рада № 15804, що діє при головній святині міста).

«Велика кількість наших проєктів не була б реалізованою без постійної підтримки нашого Митрополита Володимира Війтишина та активної участі УГКЦ в Україні та за кордоном. Завдяки жертводавцям із Італії, Іспанії, Швейцарії, США та Великої Британії ми вже змогли закупити не одне життєво важливе обладнання для лікування наших маленьких пацієнтів», — підкреслила пані Уляна.

Генеральний директор ОДКЛ пан Тарас Мельник відзначив, що така допомога є особливо важливою в умовах війни, коли державні ресурси спрямовуються на потреби оборони. Він підкреслив значення внеску кожного благодійника у розвиток медичного закладу та висловив щиру вдячність усім, хто підтримує лікарню та сприяє її покращенню.