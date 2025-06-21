В Івано-Франківську засудили зловмисника, який мінував один із місцевих ринків

На Івано-Фракнівщині винесли вирок псевдомінеру, який повідомив про розтяжки на одному із ринків Івано-Франківська.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Тепер він відсидить за ґратами 4 роки.

Про це пише “Галка” з посиланням на вирок Тисменицького районного суду.

21 березня 2025 року зателефонував на лінію “101” і повідомив про начебто замінування ринку “П’ятачок” на вулиці Дністровській.

Як встановило слідство, обвинувачений здійснив дзвінок зі свого мобільного телефону, анонімно повідомивши про нібито закладені на території ринку “розтяжки”. Повідомлення виявилося хибним, однак спричинило дезорганізацію роботи ринку та залучення екстрених служб для перевірки.

Чоловік раніше вже судили, у тому числі за аналогічні злочини. У суді чоловік визнав свою вину, розкаявся, однак пояснити мотив вчинку не зміг.

Суд призначив покарання у вигляді 4 років ув’язнення, визнавши, що виправлення можливе лише в умовах ізоляції. Також обвинувачений має відшкодувати понад 4 457 гривень витрат на експертизу. Телефон, з якого здійснено дзвінок, конфісковано в дохід держави.