На автошляхах Прикарпаття проводять поточні ремонтні роботи ФОТОРЕПОРТАЖ

На території Івано-Франківської області продовжуються планові роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, спрямовані на забезпечення належного стану дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Про це поіфдомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Протягом поточного тижня дорожні бригади здійснюють ліквідацію аварійної ямковості дорожнього покриття з використанням двох основних технологій: локальних карт та пневмо-струменевого методу. Ремонтні роботи проводяться на п’яти ключових автомобільних напрямках області.

Першочергові роботи з усунення ямковості виконуються на ділянці від міста Рогатин до межі з Львівською областю в рамках траси Н-09 Мукачево – Львів. Одночасно аналогічні заходи проводяться поблизу села Драгомирчани на під’їзді до обласного центру по трасі Н-10 Стрий – Мамалига.

Дорожні служби також працюють на відрізку між населеними пунктами Озеряни та Тлумач, який є частиною дороги Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути. Ремонтні роботи охоплюють ділянку від Ціневи до Перегінського на трасі Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч, а також проводяться в межах Обертинської територіальної громади на дорозі Т-09-04 Озеряни – Кути.

Паралельно з ліквідацією ямковості виконується комплекс додаткових робіт з експлуатаційного утримання автошляхів. Зокрема, на трасі Н-09 у напрямку Рогатина здійснюється оновлення дорожньої розмітки та відновлення пішохідних переходів для покращення видимості та безпеки учасників дорожнього руху.

Значну увагу приділено упорядкуванню узбіч автомобільних доріг, що включає видалення аварійних дерев, подрібнення порослі та боротьбу з небезпечною рослинністю, зокрема борщівником Сосновського. Ці заходи реалізуються на ділянці Н-09 від Рогатина до межі з Львівською областю, на об’їзній дорозі Коломиї, яка є частиною траси Н-10, та на автошляху Т-09-05 Делятин – Раківчик.

Окремим напрямком роботи є відновлення пошкоджених ділянок металевих відбійників, які виконують функцію важливого елемента системи безпеки, особливо на гірських та технічно складних ділянках автомобільних шляхів області.

Всі ремонтні роботи виконуються дорожніми бригадами згідно з укладеними договорами з підрядними організаціями та перебувають під постійним контролем Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Під час проведення ремонтних заходів на окремих ділянках доріг можливі часткові обмеження руху транспортних засобів.