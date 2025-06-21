На харківщині поліг 33-річний прикарпатець Віталій Додюк

Під час запеклих боїв із ворогом, у п’ятницю 20 червня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Віталій Додюк.

Про це проінформував на Facebook-сторінці староста Криворівнянського старостинського округу Верховинської селищної ради Дмитро Ілійчук, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Героєві було 33 роки

Віталій Додюк народився у 1992 році. Служив розвідником-снайпером однієї з військових частин.

Віталій Додюк

У лавах Збройних сил України військовослужбовець мав звання старшого солдата.

Віталій Додюк загинув під час бойового завдання поблизу села Новий Мир Ізюмського району Харківської області.