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На харківщині поліг 33-річний прикарпатець Віталій Додюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На харківщині поліг 33-річний прикарпатець Віталій Додюк

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 21:05
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ДІМ РІА
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Під час запеклих боїв із ворогом, у п’ятницю 20 червня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Віталій Додюк.

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Про це проінформував на Facebook-сторінці староста Криворівнянського старостинського округу Верховинської селищної ради Дмитро Ілійчук, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Героєві було 33 роки

Віталій Додюк народився у 1992 році. Служив розвідником-снайпером однієї з військових частин.

Віталій Додюк

У лавах Збройних сил України військовослужбовець мав звання старшого солдата.

Віталій Додюк загинув під час бойового завдання поблизу села Новий Мир Ізюмського району Харківської області.