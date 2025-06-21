Прикарпатсмькі надзвичайники врятували дитину, яка опинилася у смертельній небезпеці

У п’ятницю 20 червня, у селі Микуличин Надвірнянського району, 10-річна туристка зі міста Суми опинилася на небезпечному обриві біля річки Прутець.
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Нагадаємо, що Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика
Дівчинка травмувалася і не могла сама зійти вниз.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.
На місце події прибули рятувальники з міста Яремче. Вони дісталися до дитини, транспортували її на спінальний дошці до “швидкої” та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Рятувальники закликають не залишати дітей без нагляду під час відпочинку та суворо дотримуватись правил безпеки біля водойм і в гірській місцевості.