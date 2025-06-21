ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ПРикарпатсмькі надзвичайники врятували дитину, яка опинилася у смертельній небезпеці
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатсмькі надзвичайники врятували дитину, яка опинилася у смертельній небезпеці

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 21:33
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У п’ятницю 20 червня, у селі Микуличин Надвірнянського району, 10-річна туристка зі міста Суми опинилася на небезпечному обриві біля річки Прутець.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Нагадаємо, що Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика

Дівчинка травмувалася і не могла сама зійти вниз.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

На місце події прибули рятувальники з міста Яремче. Вони дісталися до дитини, транспортували її на спінальний дошці до “швидкої” та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Рятувальники закликають не залишати дітей без нагляду під час відпочинку та суворо дотримуватись правил безпеки біля водойм і в гірській місцевості.

Рятувальники переносять людину через потік у горах.
Рятувальники допомагають людині в лісі
Рятувальники допомагають людині біля швидкої допомоги.