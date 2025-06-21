Прикарпатсмькі надзвичайники врятували дитину, яка опинилася у смертельній небезпеці

У п’ятницю 20 червня, у селі Микуличин Надвірнянського району, 10-річна туристка зі міста Суми опинилася на небезпечному обриві біля річки Прутець.

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Нагадаємо, що Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика

Дівчинка травмувалася і не могла сама зійти вниз.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

На місце події прибули рятувальники з міста Яремче. Вони дісталися до дитини, транспортували її на спінальний дошці до “швидкої” та передали медикам для подальшої госпіталізації.