Український штурмовик самотужки захопив у полон чотирьох орків ВІДЕО

Успішність операції полягає у злагодженій роботі командно-спостережного пункту та розрахунку БпЛА.



Військовий третьої штурмової бригади з позивним «Марік» захопив у полон чотирьох російських військових, які намагалися закріпитися в сусідній лісосмузі.



Шестеро російських штурмовиків, пересуваючись на квадроциклах, намагалася закріпитися в сусідній лісосмузі, повідомляють у 3 ОШБр.



Окупантів побачили оператори дронів бригади та ліквідували двох з них. Решта росіян сховалися у бліндажі, але й там їх застали українські дрони, атакувавши укриття. Після виходу з бліндажа росіяни намагалися просуватись далі, однак їм завадив «Марік» – стрілець 2-го штурмового батальйону 3-го взводу «Мантікор».



«Я почав їх обстрілювати, а потім, підійшовши ближче, кинув гранату. Крикнувши їм: “Виходьте! Нас тут багато, ви не витягнете». Наказав по черзі скидати зброю, броню й ставати на коліна. І вони вийшли, а коли побачили, що я один, то звісно очманіли», – розповів «Марік».



Військовий провів окупантів у бліндаж, оглянув, дав їм води та сигарет, надав їм медичну допомогу, оскільки росіяни мали осколкові попанення.



За словами «Маріка», окупанти були сильно налякані, оскільки вважали, що у полоні їх або вб’ють, або будуть катувати.

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Полонені розповіли, що у цивільному житті мали або проблеми з законом, або зловживали алкоголем. Вони уклали контракт з російським міноборони, щоб уникнути кримінальної відповідальності та заробити грошей.