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У поліції пояснили чи можуть забрати водійське посвідчення за подяку "аварійкою"
Диван на коліщатках в темній вітальні

У поліції пояснили чи можуть забрати водійське посвідчення за подяку “аварійкою”

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 23:31
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У мережі з’явилася інформація про те, що за ввімкнення “аварійки” на знак подяки нібито можна втратити водійські права на рік. Насправді ці твердження не відповідають дійсності.

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Повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України та ЦПД. За Правилами дорожнього руху, аварійна світлова сигналізація має бути ввімкнена у таких випадках:

  • вимушена зупинка на дорозі;
  • зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;
  • рух з технічними несправностями (якщо дозволено);
  • буксирування транспортного засобу;
  • перевезення дітей (під час посадки/висадки);
  • зупинка колони на дорозі;
  • дорожньо-транспортна пригода.

Водночас ПДР не містять згадки про використання “аварійки” для того, аби подякувати або попросити вибачення.

“Важливо, щоб використання “аварійки” завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека – понад усе”,
– наголошують у МВС.

У відомстві додали, що за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф.